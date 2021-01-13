美駐聯大使克拉芙特訪台臨時喊卡。（路透）

原本今(13日)下午要訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特，因美國務院要確保政權交接順利，取消所有出訪計畫，我外交部對國務院的決定表示理解與尊重。中華戰略學會研究員張競隨即在臉書表示，「來人啊！把剩菜打包！」針對我政府與外交部發言人對此事發表的應對聲明，「只能再高唱三聲無奈，真不知道該講什麼是好！」

不僅克拉芙特取消訪台，路透社報導指出，國務卿蓬佩奧原先的歐洲出訪計畫也已取消，正是因盧森堡外長和歐盟高階官員拒絕與他會晤。張競認為，歐盟與盧森堡外交界人士是有點骨氣，立刻就賞了蓬佩奧一個耳光，毫不客氣地端出閉門羹，讓其不得不知難而退狼狽收場，很尷尬地找個理由自圓其說，才總算有個台階可下，「但相對於我們府方與外交部發言人，對於克拉芙特取消來訪所發表應對聲明，只能再高唱三聲無奈，真不知道該講什麼是好！」

張競直指，其實從美國衛生部長阿札爾來訪後，總統蔡英文很神秘地突然開放美國萊豬進口到現在，國人對美國政治人物來訪，就開始覺得個個來意不善，不知道又要來如何逼宮，迫使我方要達成何種城下之盟。

針對川普政府對台的政策，張競批，到此種關門前夕，還要運用此種強勢操作手法，派人到台灣來擺出賣「兄弟茶」身段，就長遠來說，如此竭澤而漁殺雞取卵，吃相難看不擇手段，對於雙邊關係絕無益處。他認為，其實台灣對美外交不是沒有運用過政策性採購，作為交好與攏絡美國政治人物手法，但總是要做到刀切豆腐兩面光地步，讓賣方體面買方實惠，不但達成實質商貿交益，更藉此鞏固外交關係。

最後，張競指出，當美國川普政府官員不再是維持正常思維，更不是正派經營後，所有互動真是讓人感到相當負面，要是拜登政府還是以同樣賣兄弟茶模式來強逼買賣，最後必然得不償失，有可能讓台灣鄉親對美國觀感愈來愈反感，這對美國戰略佈局來絕無好處。

(中時新聞網)