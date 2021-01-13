中央流行疫情指揮中心昨（12日）揭露桃園爆醫護院內感染，醫師與護理師女友2個本土病例，今（13日）再公布本土確診個案（案838、案839）社區活動軌跡，到過全聯、星巴克、振宇五金行、寶雅、大江購物中心。指揮中心呼籲曾到過的民眾應自主健康管理；24日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常等疑似症狀，須至指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

被點名的全聯表示，為防範疫情，全聯所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。

桃園蘆竹大竹店昨閉店，已主動請衛生單位進行全面消毒，另增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭。慈文店今天也停業1天，進行全面消毒，並依循SOP再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

(中時 )