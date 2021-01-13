日本歷史作家半藤一利昨天在自家去世，享耆壽90歲。半藤生前研究歷史，曾以第二次世界大戰為題材撰寫多部著作，包括「日本最漫長的一天」、「諾門罕的夏天」等作品。

日本放送協會（NHK）報導，半藤一利昨天被發現倒臥在東京的自家住宅內，之後確認死亡；葬禮將只有家人出席。

半藤1930年生於東京，從東京大學文學系畢業後，進入「文藝春秋」出版社工作，且曾任「週刊文春」與「文藝春秋」的總編輯等職位。

半藤喜歡鑽研歷史，自稱是日本近現代史「歷史偵探」，撰寫過多部以日本昭和時代（1926年到1989年）歷史為主題的作品。

朝日新聞報導，半藤和編輯同事們曾共同採訪並撰寫「日本最漫長的一天」一書，於1965年出版。

這本書描述1945年8月14日中午至8月15日中午，日本政府討論決定投降到昭和天皇「玉音放送」宣布投降的24小時期間，著作不僅暢銷且曾改編成電影。

另外，半藤也曾撰寫「諾門罕的夏天」一書，描述二戰期間日本與蘇聯進行的諾門罕戰役，於1998年獲得山本七平獎；半藤2015年獲得菊池寬獎，肯定他在文化活動上的貢獻。

(中央社)