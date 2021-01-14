伊朗與死對頭美國關係高度緊張之際，國營電視台報導，伊朗軍方今天展開海上飛彈演習，並展示可搭載直升機的最大自製軍艦。

伊朗自製軍艦馬克蘭號（Makran）與澤雷號（Zereh，意指盔甲）參與這項在阿曼灣（Gulf of Oman）進行的兩天軍演。

國營媒體宣稱馬克蘭號是伊朗最大軍艦，長228公尺，由油輪改裝，可供5架直升機起降；澤雷號則配備飛彈發射器。

伊朗是中東地區飛彈戰力最強大的國家之一，並且把這門武器視為戰時對付美國及其他敵國的重要震懾與報復戰力。

西方國家則認為伊朗的飛彈既對地區穩定構成傳統軍事威脅，一旦德黑蘭發展核武又可能成為投射工具。

2018年美國總統川普揚棄2015年6強與伊朗簽訂的核協議後，雙方緊張關係逐漸升高。美國恢復嚴厲制裁想迫使伊朗磋商，接受核子方案、彈道飛彈研發與支持區域代理勢力受到更嚴格限制。

(中央社)