美國國務卿蓬佩奧11日在推特發文稱，「作為聯合國最大的貢獻者，我將美國納稅人和美國利益置於首位。聯合國不能沒有美國的領導，美國無法承受重返像往常一樣的多邊主義。」大陸外交部發言人趙立堅今天（13日）在大陸外交部例行記者會一句話酸了回去：「請先把欠費交了」。

「美國是不是聯合國最大貢獻者，國際社會自有公論。但美國是最大會費拖欠國，這有據可查。美國動輒『毀約退群』也是歷歷在目。」趙立堅譏諷，「請蓬佩奧先把欠費交了，重新加入退出的那些條約和國際組織，再大談美國的領導力吧。」

趙立堅表示，蓬佩奧的謬論再次反映了他對中國大陸的無知和偏見。作為安理會常任理事國、聯合國第二大會費國和維和攤款國，以及五個常任理事國中最大維和出兵國，中國大陸始終堅定維護多邊主義，支持聯合國工作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則。

趙立堅表示，大陸國家主席習近平在出席聯合國成立75週年系列高級別會議時，再次宣佈一系列新的重大倡議和舉措，體現了中國大陸支持多邊主義、促進國際和平與發展的擔當作為。這是國際社會有目共睹的事實。

趙立堅指出，近幾年美國奉行單邊主義、霸凌主義，退出教科文組織、人權理事會等重要聯合國機構，退出經聯合國安理會核可的伊核問題全面協議，對國際秩序造成了前所未有的破壞，遭到越來越多的國家反對。

「世界已經進入21世紀，不可能也不應該重回20世紀冷戰和對抗的老路。」趙立堅呼籲，「人類正面臨越來越多的全球性挑戰，唯一的出路是平等對話協商，加強國際合作，共同維護多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。」

(中時 )