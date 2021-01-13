國民黨立委李德維今日受訪表示，川普已經被美國人民「Fired(開除)」了，有如公司準備離職的員工，沒有實質影響力，蔡政府還在跟川普政權一搭一唱，目的就是做大內宣，營造台美關係好到前所未見的假象，掩蓋國人對開放萊豬的不滿，結果現在克拉芙特(Kelly Craft)不來了，這齣爛戲大概也演不下去了。

原本今日將訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特臨時喊卡，此外，台美雙邊貿易協定(BTA)也無消息，外界質疑台灣等於白白開放萊豬進口。李德維指出，綠營在美國大選前重壓川普，開放萊豬就是一份大禮，讓美國商人和養豬業者有想像空間，藉此拉抬川普選情，沒想到川普卻輸了。

李德維說，川普上任後，不斷利用台灣刺激中國，如今輸掉政權後，還在為之後鋪路，繼續利用台灣打反中牌，加上蔡政府已經送了萊豬進口的政治紅利，雙方等於是搭上了線。

李德維表示，克拉芙特本來要來，目的是川普要繼續打台灣牌去面對中國。但事實上，克拉芙特來台本來就不會有什麼實質影響，而民進黨因為開放萊豬而被國人唾棄，原本打算利用克拉芙特訪台，營造台美關係好棒棒的大內宣，結果這樣的美夢破滅了。

李德維說，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）要訪歐，結果被拒絕，因為歐洲很清楚川普政權已經沒影響力。克拉芙特要訪問，換做是其他國家，也可能會拒絕，結果蔡政府居然想用美國官員來訪，掩飾萊豬進口的民怨。

李德維表示，現在的問題，不是台灣在國際上到底重不重要，而川普內閣的權力都準備要交出了，但還想趁最後的一點時間搞東搞西，民進黨還在配合，現在看來，國人也差不多看清蔡政府的假象了。

(中時 )