藍委批評蔡英文總統在錯誤的時機開放美國瘦肉精豬肉進口。（資料照/張朝欣攝）

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）日前向外媒承認，尚未與台灣展開經貿談判，國民黨立委陳以信批評台灣這次根本是「白白開放」美國瘦肉精豬肉進口，今日又傳出美駐聯合國大使克拉芙特訪台喊卡，引起不少網友狠酸「X，吃萊豬到底得到三小？」。

萊海澤日前表示，其任內時間不足走完全部法律與程序過程，所以未與台灣啟動貿易談判，且「台灣與美國有龐大的貿易逆差」，目前尚未解決。對此，陳以信認為萊海澤的說法等於間接證實，蔡英文總統在錯誤的時機開放美國瘦肉精豬肉進口，美國貿易代表署根本在事前不知情，更不認為這屆政府會有足夠時間處理台美貿易談判。

而今(13）日克拉芙特原要抵台訪問，但美國國務院突宣布，因要全力投入拜登與川普的新舊任政權交接，取消本週取消所有出訪行程，這包括克拉夫特訪台計畫。

這也是美國總統大選後，繼美國環保署長惠勒後，第二位美國官員取消訪台。不少網友紛紛在批踢踢上酸「萊豬吃太少，不來了，大家要多吃萊豬，人家才不會耍著你玩」、「台灣真的好可憐QQ」、「被美國爸爸耍著玩，吃完萊豬，還被放鳥」、「X，吃萊豬到底得到三小？」、「來不來有什麼好爽的，萊豬美牛還不是繼續吃」。

(中時新聞網)