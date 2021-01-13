川普政府卸任倒數7天，美國國務院今(13日)突宣布取消所有官員出訪計畫，駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）原定的訪台行程也被取消。宅神朱學恒8日曾對克拉芙特來台一事說過，「無事獻殷勤，非奸即盜」，現人不來了，他也立刻在臉書表示，早就說了，出訪根本就不合邏輯也不合眾人利益，現在不來了不過是符合邏輯的結果。

【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

美國國務院於美東時間12日發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，包含原訂來訪的克拉芙特。我外交部對此表示惋惜，但歡迎對方於未來適當時機來訪。

朱學恒8日曾在臉書貼文表示，一個毫無外交專業，靠著政治獻金酬庸當上大使的克拉芙特，忽然之間從去年開始不斷對台灣獻殷勤，去年9月刻意讓別人拍到跟台灣駐美代表吃飯，然後就在自己聯合國大使任期剩下不到7天的時候就那麼想要來台灣，「讓人好想要對她一直噴酒精，無事獻殷勤，非奸即盜！」

美國駐聯合國大使克拉夫特(右)之前與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章(左)共進午餐。（美聯社）

如今訪台行程取消，宅神今在臉書直指，既然都說感情好，人就不用來了吧，早就說了，最後這樣的出訪根本就不合邏輯也不合眾人利益，一廂情願的感情怎麼能夠開花結果，「現在不來了不過是符合邏輯的結果。」

宅神更喊話民進黨，「不要再找靶子打說是被罵到不來了啊，各位就吞了吧」。網友附和地說，執政黨的感情用太深，美國老爹才不甩啊，也可能因為新總統不爽，更有人說台灣可以過去美國，或者下次換即將卸任的總統川普來台灣。

(中時新聞網)