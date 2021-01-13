美國總統川普將在美國時間20日正式卸任，我國總統蔡英文第一任期與川普的任期重疊，這四年來的台美關係一直被蔡政府拿來「說嘴」，但有網友分析這四年的台美合作究竟換來了些甚麼，其中該網友認為「蔡政府花人民稅金180億買美國過期淘汰的軍備」，遭到其他網友激烈反彈，直呼根本是胡說八道。

該網友今(13)日貼文指出，台美關在這四年來有「重大突破」，譬如「花人民稅金180億買美國過期淘汰的軍備」、「進口萊豬」、「輪胎被課全球最高反傾銷稅」、「被美國認定是匯率操縱國」等，更不用說在美國衛生署長阿札爾來台時的一句「president Xi」，狠酸綠營所謂的「突破」根本就是自欺欺人。

但一句「花人民稅金180億買美國過期淘汰的軍備」卻戳痛了某些網友的傷心處，紛紛抗議表示這個說法根本是胡說八道，光是M1坦克、飛彈跟F16v就很值得，M1大概是現在世界上最先進的坦克了，怎麼可以說是過時、淘汰的軍備呢？

該崩潰網友也引來討論，表示「說坦克值得的是沒看過亞美尼亞的坦克被亞塞拜然的無人機當成靶子在打的吧」、「以色列:承認領土；南韓:F35；澳洲:五眼聯盟；北韓:元首會面，給川蔡粉參考一下什麼叫做換來重大突破」、「換來一頭霧水啦，我們根本就只有吃虧」。

(中時新聞網)