黃捷質詢片段。

高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日進行投票，鳳山清捷隊在當地不停奔走，要爭取每一張罷免票，而黃捷近來的各項表現也將被放大檢視，今(13)日臉書粉專「wetalk高雄」就貼出影片狠酸黃捷，表示她被稱為「優質議員」卻遭到市府官員當場打臉，連看資料都不會。

黃捷近日在議會針對高雄市水利局的預算進行質詢，就鳳山水質保護、汙水系統的預算問題，當時議會螢幕顯示正在審查預算書「79到85頁」，黃捷詢問水利局長蔡長展為何預算書上所寫的預算數字與實質數字不同，並要求局長指出正確數字所記載位置。結果卻遭局長指出該項目就在預算書的85頁。

網友質疑，黃捷已經當了兩年的市議員，為何這麼簡單的事情都可以看錯？議會表現就是這麼一回事，黃捷可以偷機，可以取巧，甚至可以用些小手段、包括翻白眼等即興演出，就騙過許多人耳目，以至於圈粉成功，呼弄得捷粉如癡如醉，但黃捷實際上的問政水準如何？只要一開口就破功。

該文引來網友討論，表示「因為是個作秀議員、所以也搞不清楚重點在哪裡」、「她質詢就是這樣，別人告訴她了，她一直跳針，然後說別人都不回答」、「換市長不能翻白眼，一講話就破功」、「慘不忍睹」、「看過她的質詢完整影片，人家專業的回答她也聽不懂啦！還一直打斷別人的回答」。

(中時新聞網)