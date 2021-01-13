高雄巿議會審查今年度總預算，即使加開臨時會，卻仍有警消衛環、工務2個委員會未審，及多項預算遭擱置，巿議會13日召開程序委員會，因認為警察局長劉柏良「被下台」，巿長陳其邁卻悶不吭聲，臨時會14日將如期閉幕。

民進黨團總召韓賜村說，由於預算審不完，本來希望14日臨時會閉幕後，隔天能接著續開臨時會，但程委會討論1個多小時，因無共識而流會。幹事長陳致中說，議員受巿民負託，既然都開到臨時會，還是希望能審完預算。

無盟總召朱信強說，高雄巿議會3黨團慰留警察局長劉柏良，但中央不尊重地方，讓大家忿忿不平，認為中央一意孤行，劉柏良上任半年就換掉，看不起高雄人，中央宮廷內鬥，但不要把高雄當成政治的舞名，傷害高雄治安。

國民黨團總召蔡武宏表示，由於3黨對於加開臨時會的時間無共識，所以等大家對日期有共識後擇期再來開。至於警消衛環預算沒審完，蔡武宏認為，新局長黃明昭上任後還是要說明未來治安的願景，畢竟對方跟高雄沒淵源。

據了解，民進黨原預期本次臨時會沒審完可以加開，但因劉柏良事件，議長與3黨黨團都已發表聯合聲明要留人，不過巿長陳其邁卻幾乎悶不吭聲，只有提到尊重中央，被認為只聽中央、棄守高雄，因此決定不開臨時會了。

(中時 )