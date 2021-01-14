【1】青年脫北潮 議員轟柯政策失敗

台北市政府主計處公布去年在台北市設籍人口260.2萬人，較上年度減少4.3萬人，尤其20到39歲青壯人口流失2.8萬餘人，議員王鴻薇痛批，北市成為六都人口流失最高，也宣告柯文哲當年針對青年政策的成績單失敗，讓北市青年成為台灣脫北者。

【2】太平山雪中賞日出 如人間仙境

寒流威力減弱，但宜蘭太平山國家森林遊樂區清晨仍有許多積雪，當久違的太陽緩緩升起時，雪地中的旭日形成一幅讓人醉心的美景，但無雪可追遊客也逐漸散去，不過，周六（16）日又有新的大陸冷氣團南下，太平山有可能會再度飄雪。

【3】警界大調動 6都3警局長換人

警大校長黎文明等高階警官16日屆齡退休，行政院13日核定，由新北市警局長陳檡文升任警大校長，職缺由警政署副署長黃宗仁接任。台南、高雄市警局長如傳言下台，由警政署主祕方仰寧、刑事局長黃明昭執掌南二都治安重責；副署長黃嘉祿則接刑事局長，高階警官異動達48人。另移民署長邱豐光同樣16日屆退，內政部昨日發布人事，由副署長鐘景琨升任。

【4】吳怡農表態 選立委不選北市長

民進黨台北市黨部主委參選人吳怡農13日接受媒體人周玉蔻《嗆新聞》節目專訪，吳除明確指出，2022年自己不會參選台北市長，全力輔選民進黨的候選人，拿下台北市首都市長的席次，「讓蔣萬安2024還繼續留在中山區」，他更放話，自己2024年會再參選的中山區立委選舉，言下之意，「要雙殺蔣萬安。」

【5】挺過寒流更甜美 台南棗子拚外銷

去年下半年台南降雨量少，亦無颱風侵襲，台南市玉井區、楠西區棗樹開花結果狀況良好，挺過日前兩波寒流，日夜溫差大讓棗子更甜美，目前在台北果菜批發市場拍賣價上價每公斤可達145元，外銷大陸、香港的棗子持續出貨，第一批輸日的蜜棗將於20日送往台中檢疫。

(中時新聞網)