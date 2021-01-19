桃園市議員王浩宇遭到罷免後，回歸桃園市民的身分，第一時間傳出他人在綠島，並在臉書「我是中壢人」表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」。王浩宇更貼文表示，19日是消防節，他所經營的「夥伴生活」將免費贈送除臭襪給所有的消防員、義消，並在文中附上消防隊員躺在地上休息的照片示意；但這張圖卻引發前立委陳學聖的不滿，認為王浩宇在消費桃園悲劇。

陳學聖今(19)日在臉書貼文表示，王浩宇在臉書貼文，慶祝119消防節，要送3000雙除臭襪給消防員。這是好意，但可否換張照片？王浩宇在文章中使用的照片中，消防員累到癱在地上，這不只是襪子除不除臭的問題，而是消防員已幾天幾夜沒睡，為的就是想用盡全力，搶救身陷火海的弟兄。

該照片的現場在桃園市平鎮敬鵬工業廠區，發生於2018年4月28日，這場大火，奪走八條性命，其中有六位是打火弟兄。在這之前，2015年1月20日，新屋保齡球館大火，也犧牲了六名消防弟兄，最年輕的只有21歲。

陳學聖表示，這涉及違建、工安檢查有否落實，才會讓那麼多消防弟兄白白犧牲，這一直是桃園的痛，更是鄭文燦的痛，所以建議王浩宇換張照片吧！

該貼文一出也引發網友討論，表示「硬要刷存在，還不知道他自己的失敗點嗎？」「閃遠一點就是除臭，消失更是功德無量」、「請檢調趕快偵辦王他所涉嫌的恐嚇、公然侮辱、誹謗、背信等犯罪事實」、「農舍記得要拆」。

(中時新聞網)