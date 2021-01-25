藝人楊丞琳和李榮浩2019年新婚不久，就受到疫情影響，夫妻倆被迫分隔兩地300多天，日前楊丞琳開心宣布隔離結束，原來她飛到大陸找尪，兩人終於可以相聚，稍早更曬出約會影片放閃，甜蜜心情藏不住。

楊丞琳在IG限時動態PO出合體李榮浩的影片，兩人因為套了童顏濾鏡變成小朋友的模樣，對著鏡頭賣萌，相當可愛，小倆口終於團圓，洋溢滿滿幸福。

楊丞琳曬和李容浩約會現場。（圖／翻攝自IG）

楊丞琳稍早PO和潘瑋柏合影，被網友敲碗想看夫妻合照。（圖／翻攝自微博）

其實，楊丞琳稍早曾上傳一張和黑衣黑帽男的合照，配文寫道：「見面了」，原本大家以為她曬的是與老公的合影，沒想到放大一看，身旁的人其實是好友潘瑋柏，引來網友打趣虧「還我李榮浩合照」、「大家敲碗的不是他啦」、「我們比較想看李先生李太太」、「誰要他啦，要看你老公啦」、「唷！哈哈哈害我期待了一秒 打開什麼是潘啦」，甚至連潘瑋柏都親自留言，喊出大家的心聲：「我要看別的男人，我不要看潘瑋柏」。

而李榮浩和楊丞琳分開304天，也在見到老婆的隔一天發文，透露下午才起床，並表示自己一連吃了4個韭菜盒子，遭到大批網友調侃「韭菜壯陽哥」、「韭菜，又名太太樂」、「3點才起床……是要補補」、「哥，昨晚的細節就不用交代了」，意外引發網友熱議。

(中時新聞網)