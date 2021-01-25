中央流行疫情指揮中心決策大轉彎，4小時拍板擴大隔離5000人。台大醫師施景中臉書PO文，指他桃園的弟兄們已有心理準備，「準備共赴國難了」。施景中分享，一家大型醫院緊急購入貨櫃屋，準備戶外門診用，以確實做到分艙分流，「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，保證讓你瞠目結舌。」

24日下午兩點，指揮中心公布新增2本土個案，晚間六點半緊急加開記者會，指揮官陳時中宣布，擴大居家隔離對象，凡是1月6日至19日，曾到過桃園醫院的病患、家屬，一律隔離14天，預估約5000人受影響。

「我不知道是否會有人見獵心喜，但我桃園的弟兄們卻是有心理準備，準備共赴國難了。」施景中在臉書貼出兩張貨櫃照，其中一張貨櫃內部，已經有電腦螢幕、主機、印表機等設備，供門診使用。

施景中透露，這是某大型醫院為了確實做好分艙分流，所預作的準備。我們兄弟說：「現在不動起來，以後會後悔啊！」施推崇，他們真的準備好了。

施景中強調，如果還有人覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，建議來一趟桃園，一定讓你對防疫準備刮目相看。

網友感動留言，「謝謝醫護撐起台灣，換我們努力防疫保護醫護，守護台灣」、「真的辛苦超前部署的前線醫護人員了，守護台灣一定能過關的，大家秉持善良的心一起加油」、「我們要對抗的是病毒，不是桃園，更不是台灣人」。

落實分艙分流，未來病患有可能進貨櫃屋看門診。（翻攝施景中臉書）

(中時新聞網)