阿里巴巴創辦人馬雲自10月24日於公開演說中抨擊大陸金融監管制度後，不僅旗下螞蟻集團上市被喊停，他本人也近3個月沒公開露面，引發外媒揣測，還有美國保守派金融名嘴稱其被消失，下場不外被關或被自殺。但據數家陸媒報導，今天是臘八節，中學教師出身的馬雲上午透過視訊和全國百名偏遠鄉村地區教師線上出席頒獎典禮，並約定疫情後再見面。

該消息最早由網路媒體「深藍財經」報導，之後有數家較小媒體跟進，中共浙江省委機關報《浙江日報》旗下網路平台「天目新聞」是其中規模最大、較有可信力媒體，該平台記者稱，阿里巴巴集團內部網路已經發文《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》。但尚無其他主流媒體跟進。

日前也有部落客發布影像，稱馬雲8日曾赴香港參加富商林建名告別式，但內容真偽難辨，考慮到疫情狀況和隔離措施，一般認為可信度不高。馬雲這次睽違多時再次露面，是透過視訊，而且沒有互動，僅是講話，也可能是預錄。

不過，和外媒猜測不同，不少大陸分析家都認為，馬雲也有共產黨員身分，但是不論中央、浙江省都沒有紀律委員對其懲處或調查的公告，也沒有任何跡象顯示他人身自由受限制，更可能是保持低調，並與阿里巴巴、螞蟻集團適度切割，日前人民銀行就透露，螞蟻已經成立工作組制定整改計畫，而馬雲在今天的談話影像中也強調「全身心投入教育公益」，似可佐證這種觀點。

以下是馬雲講話全文

各位老師、各位校長，各位理事，還有關心鄉村教育的朋友們，大家上午好！

首先祝賀100位獲獎的老師。每年臘八節，是我們約定的日子，過去5年，每年的這一天，我們都在三亞舉辦頒獎儀式，感謝老師、致敬老師。今年因為疫情的原因不能在三亞見面，但是我們的約定不變，對老師的致敬更不會缺席，今天我們大家雖然在天南海北，但是我們用視頻連線的方式聚在一起，這是我們對100名獲獎老師的敬意，也是對100名老師背後290萬鄉村教師的敬意。等疫情過去了，我們一定找時間把大家的三亞之旅補上，到那時我們再見面！

剛才老師們介紹了自己，其實在今天見到大家之前，我已經認識各位老師了。過去的半年，基金會的同事和志願者們在全國各地的鄉村走訪，尋找，記錄，在這個過程中，我陸陸續續聽到了很多你們的故事，像來自最南邊的李偉老師，自創了一套「田園教學法」，帶著孩子走進菜地，走進大自然學習；80後的搖滾青年顧亞老師，不但在貴州高原小學待下來，還把搖滾音樂帶給孩子們；田金輝老師，用手機給學生們拍下上萬張照片，讓那些在外打工的父母們看見孩子的成長；李艷麗老師寫山里孩子的故事，最後得了文學大獎……這些年關注鄉村老師，我還有一個特別大的感受，鄉村教育每天都在進步，這個背後離不開國家的投入，也離不開老師們的堅守和付出。

中國有290萬鄉村老師，更多的老師，他們的付出可能一輩子都沒有太多人知道。我一直覺得，鄉村教師獎的評選過程不是我們在評選老師，而是老師在感召我們。基金會送給老師的，只是我們的一點點敬意；而老師們給予我們的，卻是精神上的巨大啟發。

這段時間，我和同事一直在學習和思考，我們更加堅定了全身心投入教育公益的想法。這不僅僅是因為我自己是老師出身，更重要的是，教育特別是鄉村教育關系重大。今天，我們國家實現了全面脫貧，全面推進鄉村振興戰略，進入新发展階段，正在走向共同富裕。支持好、服務好鄉村老師，做好教育部門的補充，更好地發展鄉村教育，為鄉村振興、共同富裕而努力，我想這是我們這一代企業經營者的責任和擔當。

我們相信，未來鄉村生活一定會越來越美好，未來的鄉村是藍天白雲下的現代化，有一天越來越多的年輕人會回到鄉村。我會和老師們一起努力，也歡迎更多人加入進來，一起加油，鄉村的教育提升一點，我們離共同富裕就會近一點。一起做好這件事，這就是我們今天說好的約定！

再次向老師們致敬，祝大家在新的一年裡，工作順利，身體健康。疫情之下也請大家一定做好防護！

謝謝大家！

(中時新聞網)