【1】5G百億補助款 官民各懷鬼胎

前瞻5G預算順利過關，上百億元的補助款怎麼分配卻暗潮洶湧，背後各懷鬼胎。NCC獨排眾議，採納台灣大哥大的建議，推翻最無爭議的按比例分配做法，要另立競爭機制，雖強調公平合理，但代表業者想拿錢就得看NCC的臉色，也讓台灣大抓到翻身機會。

【2】日作家示警 蔡有執政危機

《亞洲週刊》今年首刊專題〈台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象〉，刊後引廣大回響。日本資深媒體人、旅台作家本田善彥撰文〈「民選獨裁」結束的開始〉並投稿《亞洲週刊》，文中點出該刊人氣飆增，代表蔡政府已進入執政最後關頭，將面對重大危機，且何處爆發完全無法預料。

【3】清空≠封院 醫界擔憂擴散效應

部立桃園醫院院內感染擴大，疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布執行醫院清空計畫，2天內把220名病人移出，同時也把家中隔離條件不好的醫護召回醫院隔離。當年嚴重呼吸道症候群（SARS）進入和平醫院支援的振興醫院感染科醫師顏慕庸表示，醫院清空疏散是對的，但要有很好的後續管理的策略，這陣子必然有許多病人辦出院回家，已經散布在其他地方，找足跡已經快要沒有用了，擴散效應已經出現，這是整個疫情最令人擔憂之處，卻遲未見追蹤計畫。

【4】純網銀第一炮 樂天正式開業

純網銀開出第一炮，樂天國際銀行昨日正式對外營運，首度導入日本樂天銀行的「快樂會員制度（Happy Program）」，更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數並折抵特定消費，點數還可兌換至日本使用。

【5】疫情嚴峻 台中3年貨大街喊卡

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市防疫上緊發條，繼天津商圈率先宣布自主停辦，一中街和逢甲商圈本來維持舉辦；但經發局以防疫優先協調後，天津、一中、逢甲商圈年貨大街19日均宣布自主停辦。

(中時新聞網)