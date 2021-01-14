武陵農場的「望溪亭」出現大量白霜，就像是神仙住的地方般美麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

連日持續低溫，武陵農場小冰宮每天都有驚喜，出現水晶網奇景。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

連日持續低溫，武陵農場小冰宮每天都有驚喜，出現水晶網奇景。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場連日持續低溫，植物都結冰了。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

寒流一波接一波，武陵農場連日來驚喜不斷！繼日前出現水晶簾柱、水晶石筍景致後，紫藤園區小冰宮千變萬化，14日早上被眼尖遊客發現水晶網奇景，令人彷彿置身在《冰雪奇緣》場景中。武陵農場歡迎遊客上山，獨享這獨一無二限定的「水晶捕夢網」。

副場長胡發韜表示，今天出現負4.3度的低溫，紫藤園區「小冰宮」再現冰雪奇緣美麗景象，除了水晶簾墬、水晶石筍外，今天首次出現進階版「水晶網」，許多遊客第一次看見晶瑩剔透、夢幻無比「水晶網」驚呼連連，除了相機快門猛閃外，直說簡直就置身在冰雪奇緣裡的場景。更有遊客說，「水晶網」就像「捕夢網」，相信在這裡許願望都會實現。

胡發韜指出，早上農場出現大量白霜，就像灑落白色糖霜非常美麗，在陽光照射下，更顯得閃亮耀眼，白霜也瞬間昇華為雲霧繚繞的仙氣，尤其在南谷「望溪亭」附近尤其明顯，遠遠望去就像神仙所住的之處，不少遊客都是第一次看到，直說美景天成令人難忘。

由於櫻花祭即將來臨，武陵農場表示，目前花苞狀況沒有受到太嚴重影響，後續應該還是有不錯的花況。

(中時 )