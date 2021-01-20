近日衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染事件持續擴大，高雄市長陳其邁為了減少感染疑慮，19日宣布多項大型活動停辦，高雄市百年古蹟廟宇旗山天后宮也跟隨腳步宣布，因疫情考量，今年農曆除夕夜搶頭香活動停辦。

旗山天后宮主委葉冠億指出，隨著新冠肺炎本土疫情升溫，廟方為了避免擴大感染，20日宣布取消農曆春節搶頭香活動，這是廟方首次取消搶頭香活動。

葉冠億說，除夕跟大年初一交接的開廟門儀式，是廟宇百來年固定的傳統，不會取消，但當天發放的牛年開運招財錢母，將改為自2月5日起，分批發放給添油香滿100元的民眾，以分流人潮，降低風險。

至於春節期間活動，包含媽祖鑾駕「躦轎腳」、「七星平安橋」及「黃金財神爺」擲茭比賽活動，未來將視疫情狀況做滾動式調整，所有活動進行及民眾進入廟裡參拜祈福，一律要求戴口罩、量測體溫，並依照防疫需求，調整為單一出入口，方便進行人數控管。

(中時 )