楊銘威、吳沛寧、方季惟、郭子乾、臧芮軒出席新戲記者會。（大愛電視台提供）

方季惟、郭子乾出席新戲記者會。（大愛電視台提供）

楊銘威出席新戲記者會。（大愛電視台提供）

楊銘威跟吳沛寧在一月開拍的大愛劇場《謝來文的故事》（正式劇名未定）中飾演夫妻，是郭子乾、方季惟夫妻年輕版，楊銘威首度挑戰「家暴男」，他笑說原本想在家裡試著練習耍大男人，結果老婆方志友一開口要他「去鋪床」就讓他立刻破功，乖乖照辦幫忙家務。平常在家都是好爸爸好丈夫，好脾氣的底限是哄孩子睡覺時「快睡覺」講60、70次就會理智線斷掉，他強調自己平時育兒採取恩威並行，不是虎爸也不會太過寵溺小孩。

其實大男人主義演起來還不是問題，楊銘威透露最大的挑戰是要說台語，近期接連演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《俗女養成記2》等台語劇的他，最近幾乎都是台語戲找上門，大愛劇場這齣戲也全都是台語，還好有「高人」指導，幫忙把劇本翻成台語，而且「高人」堅持不能被曝光，因為演出成敗好壞要楊銘威自己概括承受。

郭子乾與方季惟當年是同期出道，但兩人各自身為諧星與歌手，很少有機會同台，已有幾十年沒見的他們，這回首次合作就要演夫妻，方季惟還爆料郭子乾當年第一次結婚，有找她當伴娘，「結果他3個月就離婚，害我之後再也不敢見到他」，如今家庭幸福美滿的郭子乾則大方分享那段短命婚的伴郎團陣容相當堅強，包括張信哲、王識賢、曾國城和屈中恆。

郭子乾跟方季惟一路從40多歲到80多歲，才看完主人翁12分鐘的影片，當場就又唱又演的模仿起主角的模樣，搏得現場滿堂彩。方季惟透露，定裝後攝影師就說她跟郭哥有夫妻相，之前才跟檢場演完一場戲，也被說跟檢場有夫妻相。精通星座的郭子乾立刻補充指出，檢場跟他同樣都是雙魚座且同月同日生，相差一輪，方季惟也是雙魚座，郭子乾分析雙魚座多愁善感、優柔寡斷，很多事都悶在心裡不說，不敢說不，跟劇本裡的主角個性很像。

臧芮軒戲裡「跨齡演出」，一路從18歲演到50歲，為戲畫了皺紋與老妝，還刷白頭髮，仍自覺不滿意，想再多點蒼老感。她飾演郭子乾與方季惟的女兒，為了照顧爸媽，選擇終身不婚，讓方季惟感慨：「很像我的真實人生！」她說，年輕時因為家裡因為負債，媽媽說嫁出去可以讓男方一起負擔，男方卻先說「不要全家都嫁過來」，這句話讓她下定決心要自己賺錢，邊唱歌回家邊幫媽媽賣湯品，還債養家金錢獨立到現在，遇到好的良緣再嫁。方季惟早年就罹患甲狀腺濾泡癌，生病後不太接份量太重的工作，也不太拍劇，這次看到劇本深深被感動，決定接拍。

此外，《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇組喜事頻傳，先是小甜甜懷孕結婚雙喜，楊銘威劇中另一半勇兔，也被爆秘戀同劇的張書偉。楊銘威說，先前都沒發現他們秘戀，「我跟書偉這麼好，我也不知道他們什麼時候在一起，看新聞才知道」。由於他當年與老婆方志友同樣是在拍戲時相識，進而低調相戀，他以過來人經驗笑說：「只要發現有哪兩個人在劇組原本很常聊天，開始不講話就有鬼！」他也解密當年方志友帶球拍戲秘辛，「那時劇本寫她懷孕，她頂著真肚子上陣，還把假肚子放在經紀人包包，到最後也只有製作人發現」。

(中時 )