河北石家莊疫情反彈，已有數百人感染，全市已進行第2輪核酸檢測。（圖／新華社）

在嚴格控管下已有數月未見明顯疫情的中國大陸，在北方與東北地區於臨近春節假期時再爆發本地感染，目前黑龍江與河北已進入應急響應狀態，全省封禁，非絕對必要禁止進出，臨近河北的北京市亦呼籲民眾留在當地過年，非必要不進出往來。而隨著疫情引起封禁措施擴大，即將來臨的春節活動與省市級兩會召開可能受到影響。

外媒《法新社》在一篇題為「中國重新封」的報導中指出，原來已大範圍控制住疫情的大陸，近來因多地重現疫情，再次啟動嚴格的防疫控管措施。據黑龍江省官方通報，13日新增確診新冠病例40例，無症狀感染者50例。黑龍江省已宣布全省進入應急狀態，下令全省3750萬居民原地不動。其中擁有500萬人口的綏化市在發現45例無症狀感染病例後，已於周一封城。

報導說，大陸周三新增115確診病例，這是自去年7月份以來單日新增確診人數最高的一天。

至於緊鄰北京的河北省省會石家莊，13日新增確診病例26例，無症狀感染者2例。大陸疾控中心主任馮子健表示，石家莊這次的疫情病例數量多，發展很快。目前石家莊已全面封城，所有人員車輛不准進出。河北省當局亦下令全省7600萬居民除緊急重大事情，不得離開省內。

緊鄰河北的北京市亦已全面管制進出道路，只准出不准進。相關的會議與活動亦禁止曾經過河北的人參加，所有出京的人則必須做好無法返回的準備。

由於大陸全國人大、政協兩會原訂3月4日、5日召開，在此之前各地先召開省市級兩會，通常是1月底至2月初，但河北等地已因疫情擴大而延期舉行。

(中時新聞網)