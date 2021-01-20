因應衛福部桃園醫院群聚感染擴大，台中市長盧秀燕20日下午再召開防疫會議。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

盧秀燕今天下午再度主持緊急防疫內部會議，各機關陸續回報大型集會活動配合防疫取消或延期情形。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應衛福部桃園醫院群聚感染擴大，台中市長盧秀燕20日下午再召開防疫會議。盧秀燕說，即便目前多項大型集會活動取消，春節仍有群聚風險，防疫必須提前部署；包含傳統市場、賣場、宮廟、交通場站、知名景點等人潮聚集場所，主管機關都應提升消毒次數、提前做好防疫準備，並請民眾配合戴上口罩。

中央昨日下午宣布取消2021台灣燈會，降低人潮群聚風險，盧秀燕立即緊急召開內部會議研商，宣布取消中台灣元宵燈會、市長春節發紅包等人潮聚集活動，並要求各機關重新檢視各項大型活動，以防疫為優先。

盧秀燕今天下午再度主持緊急防疫內部會議，各機關陸續回報大型集會活動配合防疫取消或延期情形。盧秀燕說，大型活動雖取消，春節仍有年節採買及返鄉需求勢必增加群聚風險，除針對人潮聚集場所提前整備防疫，春節期間尤其針對各大宮廟及旅遊景點，主管局處必須妥善運用即時人潮影像監測系統，做好人流管制及防疫措施，她也請市民共體時艱，全民共同防疫。

今天各局處陸續回報最新情形，民政局已協調多家宮廟取消元宵活動，包含東區樂成宮、南區醒修宮、梧棲朝元宮等，豐原區元宵節及葫蘆墩音樂會也將取消；文化局取消各藝文中心大年初四、初五新春表演活動及新春藝文團拜，及原訂3月底前舉行的2021台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華表演活動。

農業局停辦今年度農民節各項節慶集會，原訂4月舉辦的「世界蘭花會議暨展覽」將視疫情評估是否延期；勞工局原訂3月27日舉行的中興大學就業博覽會將視疫情評估改以視訊進行，五一勞動節模範勞工表揚也將視疫情評估是否延期或停辦。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心今日宣布調整醫療院所門禁及人員管制，全市醫院、長期照護機構及產後護理之家每日訪客可探視時段減少至一個時段，且每名住院病人每次至多2名訪客；住院病人陪病者以1名為原則，並須戴口罩、量體溫及實名制，請民眾探訪前先確認機構規定時段。

台中市政府強調，因應桃園醫院群聚感染擴大，市府昨日已宣布2021中台灣元宵燈會、市長春節發小紅包、東勢新丁粄節、年貨大街、市府尾牙及新春團拜等大型活動均取消，ZEPRO RUN全國半馬台中場則延期舉辦。

＃衛福部＃群聚＃感染＃召開＃防疫

(中時 )