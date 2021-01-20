接連幾天國內疫情出現變化，花蓮年節活動，太平洋燈會、年貨大街是否續辦，民眾關注，縣府晚間討論後，決定太平洋燈會、年貨大街開幕儀式停辦，縣府說，其他活動，配合中央疫情指揮中心政策，採滾動檢討調整。

花蓮年貨大街、太平洋燈會是花蓮縣兩項重要的農曆春節活動，今年燈會與年貨大街原本都將於2月6日展開，年貨大街還將移師香榭大道，除了年貨採買，也精心規畫與年節相關的烹飪、花藝設計現場展示；燈會則高掛富科技感的各式主題花燈設計，相當吸睛，兩項活動每年都吸引大批人潮。

不過，隨著疫情升高，中央流行疫情指揮中心已表示，春節大型活動若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後。

縣長徐榛蔚今受訪表示，暫停、延後或用另外型態展現，都還在討論，確定後再跟所有鄉親報告，統一公告，資訊才會比較一致。晚間，縣府發佈回應消息指出：花蓮縣政府審酌疫情，避免群聚，取消過年期間「年貨大街」活動、「太平洋燈會開幕儀式」，其他活動，配合中央疫情指揮中心政策，隨時滾動檢討調整。

(中時 )