大陸對鐵礦石的需求，去年全年進口高達11.3億噸，較2019年增加6930萬噸，龐大的需求量和昂貴的價格，給大陸鋼鐵企業帶來了沉重的壓力。而最新消息指出，巴西港口營運商向大陸喊話，巴西至少有3個礦山，鐵礦石總產量將近100億噸，但均處於閒置狀態，似乎意味著巴西已做好準備，接替澳洲丟掉的大陸鐵礦石市場份額。

大陸《金十數據》報導，由於全球知名金融機構摩根士丹利表示，大陸鐵礦石的庫存接近長期均值，而價格卻處於9年高位，顯然不合常理，因此，大陸鋼鐵協會兩度致電澳洲巨頭，雖然得到了供應保證，但鐵礦石價格仍維持在高位。

然而，巴西港口營運商Grao Para Multimodal首席執行官薩瓦爾多向大陸喊話，現在正是大陸減少購買澳洲鐵礦石、實現鐵礦石市場多元化供應的絕佳時候。薩瓦爾多表示，在巴西的帕拉州、皮奧伊州和托康汀州至少有3個礦山，鐵礦石總產量將近100億噸，但均處於閒置狀態。這意味著，巴西似乎已經做好準備接替澳洲丟掉的大陸鐵礦石市場份額，只等大陸投資者去開採了。

報導指出，事實上，大陸工信部曾在去年底指出，大陸將加速在西非和西澳建設大型鐵礦石項目，中資聯合體去年就拿下了全球最大的鐵礦項目--幾內亞西芒杜項目的部分開發權；其次，大陸還放寛了再生鋼鐵原料的進口限制，進一步減少對鐵礦石的需求。

此外，大陸還在持續拓寬進口管道，將與資源豐富的俄羅斯、哈薩克、蒙古等國加強合作，保障鐵礦石等的供應，而在巴西企業的「提議」下，該國鐵礦石業很可能也將加入搶占澳洲在大陸市場份額的行列。

值得注意的是，根據大陸工業和信息化部發布的政策文件草案顯示，大陸的目標是，到2025年將鐵金屬（取自鐵礦石）自給率提高到45%以上，可以預見，一旦大陸成功實現目標，澳洲鐵礦石在大陸市場佔據60%份額將逐漸流失，最終將失去主導地位。

(中時新聞網)