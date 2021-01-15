三星(Samsung)今日正式發表Galaxy S21系列，一如預測Galaxy S21 Ultra成為了新機中唯一可支援S Pen的款式。不過沒有採用跟Galaxy Note系列一樣的機身設計，而是需要搭配專屬保護殼來收納S Pen。三星選擇此作法目前還不清楚為了試水溫的緣故（看看多少Galaxy S系列使用者想要擁有S Pen），還是為了讓Galaxy Note仍舊擁有Galaxy S21 Ultra無法取代的特色所致，頗耐人尋味。

爲收納S Pen，三星爲Galaxy S21 Ultra推出兩款專屬保護殼，皆有預備收納S Pen的位置。（黃慧雯攝）

三星為了提供想要在Galaxy S21 Ultra當中體驗S Pen的使用者，推出了2款專屬配件，一款是翻蓋式，一款則是背蓋式保護殼，兩者的左側都有S Pen專屬收納位置。三星在Galaxy S21 Ultra上市之際，專屬保護殼會與S Pen同捆銷售，也可單獨購買S Pen。

Galaxy S21 Ultra專屬的S Pen翻蓋式保護殼，還具有感應功能，在闔上保護殼的時候，仍可顯示時間等資訊，讓你不需要翻開手機保護殼上蓋，也可以查看部分手機資訊。

三星爲Galaxy S21 Ultra推出的S Pen背蓋保護殼(正式名稱等待三星公布）。（黃慧雯攝）

三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（開蓋）。（黃慧雯攝）

三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（未翻蓋）。（黃慧雯攝）

除了可以額外購買本次推出的Galaxy S21 Ultra保護殼以及S Pen之外。事實上Galaxy S21 Ultra也支援Galaxy Note或Galaxy Tab搭配的既有S Pen。在Galaxy S21 Ultra之中，S Pen可以支援感應快捷環所支援的所有功能，包含繪圖、書寫筆記、編輯照片和簽署文件等。不過這些S Pen若有支援藍牙相關功能，例如遠端遙控手機相機、或是手勢控制等功能，在Galaxy S21 Ultra當中將無法支援。

有興趣入手Galaxy S21 Ultra的朋友，想要體驗有S Pen搭配使用的感受嗎？真的可以好好考慮！

(科技)