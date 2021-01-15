三星(Samsung)今日正式發表Galaxy S21系列，一如預測Galaxy S21 Ultra成為了新機中唯一可支援S Pen的款式。不過沒有採用跟Galaxy Note系列一樣的機身設計，而是需要搭配專屬保護殼來收納S Pen。三星選擇此作法目前還不清楚為了試水溫的緣故（看看多少Galaxy S系列使用者想要擁有S Pen），還是為了讓Galaxy Note仍舊擁有Galaxy S21 Ultra無法取代的特色所致，頗耐人尋味。

爲收納S Pen，三星爲Galaxy S21 Ultra推出兩款專屬保護殼，皆有預備收納S Pen的位置。（黃慧雯攝）
爲收納S Pen，三星爲Galaxy S21 Ultra推出兩款專屬保護殼，皆有預備收納S Pen的位置。（黃慧雯攝）

三星為了提供想要在Galaxy S21 Ultra當中體驗S Pen的使用者，推出了2款專屬配件，一款是翻蓋式，一款則是背蓋式保護殼，兩者的左側都有S Pen專屬收納位置。三星在Galaxy S21 Ultra上市之際，專屬保護殼會與S Pen同捆銷售，也可單獨購買S Pen。

Galaxy S21 Ultra專屬的S Pen翻蓋式保護殼，還具有感應功能，在闔上保護殼的時候，仍可顯示時間等資訊，讓你不需要翻開手機保護殼上蓋，也可以查看部分手機資訊。

三星爲Galaxy S21 Ultra推出的S Pen背蓋保護殼(正式名稱等待三星公布）。（黃慧雯攝）
三星爲Galaxy S21 Ultra推出的S Pen背蓋保護殼(正式名稱等待三星公布）。（黃慧雯攝）
三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（開蓋）。（黃慧雯攝）
三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（開蓋）。（黃慧雯攝）
三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（未翻蓋）。（黃慧雯攝）
三星爲Galaxy S21 Ultra推出的翻蓋式保護殼（未翻蓋）。（黃慧雯攝）

除了可以額外購買本次推出的Galaxy S21 Ultra保護殼以及S Pen之外。事實上Galaxy S21 Ultra也支援Galaxy Note或Galaxy Tab搭配的既有S Pen。在Galaxy S21 Ultra之中，S Pen可以支援感應快捷環所支援的所有功能，包含繪圖、書寫筆記、編輯照片和簽署文件等。不過這些S Pen若有支援藍牙相關功能，例如遠端遙控手機相機、或是手勢控制等功能，在Galaxy S21 Ultra當中將無法支援。

有興趣入手Galaxy S21 Ultra的朋友，想要體驗有S Pen搭配使用的感受嗎？真的可以好好考慮！

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(科技)

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