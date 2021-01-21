搶攻5G換機熱潮，台灣三星開出2021年第一槍，旗艦新機Galaxy S21 5G自預購以來市場詢問熱烈，以三星商城為例，目前表現已達上一代1.4倍成長，Galaxy S21 Ultra預購占比近6成，整體預購狀況符合預期。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：自Galaxy S7推出以來，三星一直以卓越的相機技術引領市場創新，並獲得『手機界的單眼』之美名，我們也持續與多位業界享譽盛名的攝影師和導演合作，共同演繹和展示別具一格的攝影作品。

陳啟蒙分析Galaxy旗艦系列預購趨勢，過往從產品發表至預購開跑約有5~7天醞釀期，因此會在預購首日達到最大量，並隨時間趨緩；而今年Galaxy S21 5G旗艦系列於發表隔天即展開預購，故整體節奏不像過往顯現明顯高峰，而是每日持續加溫，表現符合預期。

關於Galaxy S21 5G旗艦系列各機型預購表現，原先預估S21 Ultra：S21＋：S21為40：40：20，然而由於通路資費、預購優惠方案促動下，部分指定通路Galaxy S21＋ 5G綁約48期最低可達0元入手，受消費者青睞，目前實際狀況S21 Ultra：S21＋：S21為35：45：20。

而Galaxy S21 Ultra 5G 16 GB ＋ 512GB版本台灣三星事前原已多加備貨，實際預購表現更優於預期，部分通路均傳出預購額滿捷報。

顏色選擇上，以Galaxy S21＋為例，特殊色星魅紫佔預購量超過4成，星魅銀則接近4成。三星持續樂觀看好後續銷售表現。

過往農曆年間台灣三星銷售旺季，約落在年前一週，及初三至元宵節間，台灣三星備貨充足，並會視消費者需求及預購狀況機動調整，全力滿足台灣消費者需求。

關於5G產品在台銷售規劃，陳啟蒙亦表示，今年Q2預計將有萬元以下5G機種與大家見面，Q3應有機會挑戰規劃售價7,000~8,000元5G產品。

(中時 )