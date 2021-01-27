2021年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司規劃自2月26日（五）至3月2日（二）為「和平紀念日疏運」，期間加開102班次列車，包含南下49班、北上53班，總計5天提供838班次列車的旅運服務，旅客可自1月29日（五）凌晨零時起預購車票。

台灣高鐵公司表示，疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(中時 )