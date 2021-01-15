大陸河北省新冠肺炎疫情升溫，當地政府下令對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，趕在居住的燕郊封城前夕，劉樂妍到超市搶購食物及民生必需品，沒想到要買來包餃子的便宜豬肉居然被搶購一空，只剩下最貴一斤人民幣69.8元，相當於新台幣302元的黑豬肉，讓她直呼：「吃不起」。

劉樂妍原先預計在燕郊封城前夕，到超市購買食物及民生必需品，而她在倒數35分鐘才慌忙衝近超市，只見架上所有東西幾乎被搶購一空，尤其要買來包餃子的豬肉，剩下最貴居然要價一斤人民幣69.8元，相當於新台幣302元，不過在所有便宜豬肉被銷售一空情況下，也只能硬著頭皮買了，讓劉樂妍直呼：「好貴啊！真的吃不起」，此外更透露還跑了3家超市，才找到最後一把人民幣5元的韭菜。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對於物價哄抬如此快速，網友紛紛留言：「市場也有賣的，肉店也有，不到三十塊錢，不要瞎說啊」、「都在燕郊怎差别就那麼大呢？我13號去超市什麼菜都有，根本就不用搶」、「真正黑的時候大白菜可是十幾塊一斤啊」。

此外劉樂妍昨(14日)在微博曝光樓下鄰居一家被救護車帶走的驚恐畫面，原來樓下超市老闆疑似是新冠肺炎密切接觸者，而全社區的人包括她自己，都曾跟老闆接觸過，更透露超市老闆摸過她的食材，擔憂自己恐怕也會感染新冠肺炎。

(中時新聞網)