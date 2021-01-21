全球疫情延燒，義大利西西里更淪為重災區，義籍旅台神父歐大福不捨同胞受難，近來再度募口罩救家鄉。（謝佳潾攝）

全球疫情延燒，義大利西西里更淪為重災區，每天平均3、40人染疫亡，而封城防疫也間接導致居民無收入可買口罩，義籍旅台神父歐大福不捨同胞受難，近來再度募口罩救家鄉，數量不設限，預計2月底寄出，盼善心人士一起送愛心。

旅居台灣21年的歐大福，現在東港天主堂服務，而他的家鄉義大利西西里，自疫情爆發以來，狀況極為不穩，使他非常擔心親友安危，因此去年6月首次發起「送口罩到西西里島」活動，沒想到1個月就募到1萬5000多個口罩，令他直呼感動。

「台灣人真的好有愛！」他指出，當時台灣限制每人每14天只能買9片口罩，但卻有阿伯在得知募口罩的訊息後，把去郵局排隊買的口罩捐出來，同時還有一對夫妻把原要買結婚25周年紀念戒的錢捐作運費，他們都不是教徒，但都響應教會行善，這就是善良的台灣。

他感動地說，雖然教會很明確是要募口罩，但台灣人就是如此熱情有愛心，不僅捐口罩還捐酒精、防護衣、口罩套，大家的善舉令他敬佩。不料，原以為疫情將趨緩，但卻是強勢反撲，事過半年後全球疫情升溫，西西里深陷封城之苦。

他說，西西里疫情嚴峻，而口罩雖買的到但很貴，1片約20塊台幣，現在大家因封城無法工作，出現經濟困難買不起口罩的窘境，有人1片口罩戴3、4天早已失去效能，因此再度發起送口罩運動，盼大家支持相挺。

(中時 )