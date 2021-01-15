43歲名媛孫瑩瑩，2015年跟小她6歲的軍火商之子李仕凡在美國加州結婚，雖然屢屢傳出老公李仕凡背著她在外面亂玩，導致兩人婚姻告急，不過依舊在網上曬恩愛打破傳言，沒想到孫瑩瑩稍早在IG親自宣布自己單身，證實6年婚姻劃下句點。

曾被日媒形容是「奇蹟40歲美魔女」的名媛孫瑩瑩，43歲時梅開二度，和小6歲身家百億的軍火商之子李仕凡結婚，兩人婚後維持台美兩地遠距離婚姻，一度傳出夫妻倆因為聚少離多，加上李仕凡常背著孫瑩瑩偷吃，婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，不過孫瑩瑩當時強調相信老公不會傷害她之外，更不時把曬恩愛的照片分享到網路上，駁斥外界流言蜚語，未料稍早卻無預警宣布：「2021我單身了，謝謝在我生命中出現過的人，我會勇敢的面對未來，新的一年，新的開始，祝福我」，宣布６年婚姻告吹，對照昔日捍衛老公的決心，如今看來格外諷刺。

不過早在兩人試圖掩蓋婚姻出現裂痕時，就有週刊爆料一名叫Joanna的女子跳出來戳破真相，這名女子其實是李仕凡在外劈腿對象，她爆料李仕凡在外面到處亂搞，瞞著孫瑩瑩不知道交過多少女朋友，雖然孫瑩瑩會定位李仕凡手機，但李仕凡會把定位手機先放在家裡，改帶別支手機外出狂歡，導致孫瑩瑩一度被蒙在鼓裡，此外還發文爆料孫瑩瑩夫妻倆早就多年沒有性生活，直言：「李仕凡說已經3年了，完全不想碰那個『阿姨』」。

孫瑩瑩近來雖依舊透過IG分享生活日常，但已經許久未曬出夫妻合照，對比今早無預警宣布6年婚姻告吹，看來似乎早已有了徵兆。

(中時新聞網)