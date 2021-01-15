南屯國小今天於中庭舉辦「仟仟童戲墨嬉春，百年校名家揮毫」活動，現場邀集全校上千師生共集一堂，現場熱鬧非凡。（南屯國小提供）

南屯學童展現書藝，啟動牛年吉祥年畫春聯比賽，象徵「牛躍犁頭，福耕南屯」的美好意象。（南屯國小提供）

南屯學童展現書藝，啟動牛年吉祥年畫春聯比賽，象徵「牛躍犁頭，福耕南屯」的美好意象。（南屯國小提供）

南屯學童展現書藝，啟動牛年吉祥年畫春聯比賽，象徵「牛躍犁頭，福耕南屯」的美好意象。（南屯國小提供）

農曆春節將屆，南屯國小於15日起至2月26日期間，特舉辦「童心戲墨，迎春納福」系列活動，15日於中庭舉辦「仟仟童戲墨嬉春，百年校名家揮毫」活動，現場邀集全校上千師生共集一堂，現場熱鬧非凡，由南屯學童展現書藝，啟動牛年吉祥年畫春聯比賽，象徵「牛躍犁頭，福耕南屯」的美好意象。

南屯國小校長蔡承憲邀請當代書法家吳運進老師與多位當代書法家在百年榕樹下共同揮毫，再現年節迎新喜氣洋洋的景緻。

南屯國小「童心戲墨，迎春納福」活動高潮不間斷，將於18日於南屯國小社區共讀站緊接著舉辦「南屯，請問您貴姓？！」南屯國小姓氏書法特展，這個特別的活動將南屯國小全校學童姓氏大匯集，每位孩童可以依據各種書帖字體習寫自己的姓氏，除了認識南屯國小這個大家庭中所有姓氏外，也從活動過程中涵育書法欣賞之素養。

蔡承憲校長說，每適逢新年新春，南屯國小總會結合校訂特色課程為南屯學子辦理年節活動，今年「童心戲墨，迎春納福」系列活動，這深具意義的饗宴展期，預計從18日上午10：30起至2月26日下午16：00止；南屯國小積極推動書法教育，從平日課堂中習寫練習、認識書法家之書畫到融合多種藝術媒材創作書法作品，豐富多元。

蔡承憲強調，今年「童心戲墨，迎春納福」系列活動，除給每個孩子自我展現的舞台外，也鼓勵學童品味書法文學的饒趣與欣賞書法學習的豐富美果，從書法藝術中感受生活文化的韶光之美，也學習珍惜現代文化的繽紛多元，成為一位深具理性與感性，展現包容、理解與豁達的現代公民。

(中時 )