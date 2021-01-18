大家引頸期盼的農曆年節將近，貼春聯是每戶人家必備的習俗之一，高雄永清國小18日特別請來多位書法家提筆揮毫，除了讓學生了解書法之美與文字的意義外，更激發學生們對書法的學習動機，並發揮創意創，寫出自己的新年新希望。

永清國小自105學年度開始，找來專業指導老師，全校推動設立書法教學特色計畫課程，並趁著學期末舉辦「迎春納福－歲末創意春聯活動」，要讓學生們於新春年前，在大師級書法家的引領下，也拿起毛筆大肆揮毫，發現書法吸引人的奧妙所在。

此次受邀到永清國小為孩子示範的書法名家各有不同的特色與本領，其中1位則是被譽為「雙管大師」的前消防局長蕭季慧，他寫出來的春聯不僅僅字體優美，雙手書寫更是他的拿手絕活，學生們看到蕭季慧可以左右開弓同時拿2支毛筆揮霍都嘖嘖稱奇。

除了有毛筆大師為學生們展現各自絕活外，活動也邀請到硬筆字大師蔡耀慶到場引領學生們用鋼筆寫出好春聯，蔡耀慶表示，鋼筆與毛筆寫出來的春聯風格不同，他用鋼筆寫春聯已有5年的時間，鋼筆的好處就是小巧精美、方便攜帶，到各地都可以隨時書寫創作，希望未來鋼筆春聯可以成為流行的新風氣。

永清國小校長葉麗錦表示，孩子在國小階段相當活潑，因此他們想要藉由開設書法課程讓學生們學習靜心及定力，除了對學生未來有很大的幫助外，也給學生們多元學習的機會，今年特別在學期末邀請到各大書法名家，要給學生們更不一樣的書法體驗。

(中時 )