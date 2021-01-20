第3代經營者結合傳統文化與創新美味，將得獎文創煎餅導入文創年節禮盒中。（陳淑娥攝）

「文創煎餅」獲得台中市十大伴手禮首獎。（陳淑娥攝）

「迎春納福」文創年節禮盒，首次將富林園法式甜點及小林文創煎餅結合，讓消費者自行組裝採買。（陳淑娥攝）

預約「富林園洋菓子Petit Forêt」花園城堡拍婚紗照，當場可獲贈甜點禮盒。（陳淑娥攝）

小林煎餅已傳香70年。（陳淑娥攝）

擁有70年歷史台中在地企業小林煎餅，今年推出文創「迎春納福」年節禮盒，首次將富林園法式甜點及小林文創煎餅結合，讓消費者自行組裝採買。業者表示，即日起預約到「富林園洋菓子Petit Forêt」花園城堡拍婚紗照，當場贈送甜點禮盒。

「父親的四支煎仔，母親的一根扁擔，挑出一世紀的煎餅香。」以煎餅打響品牌的小林煎餅，近期不僅以「文創煎餅」獲得台中市十大伴手禮首獎，第3代經營者結合傳統文化與創新美味，將得獎文創煎餅導入文創年節禮盒中，傳承小林煎餅堅持以真材實料的用心，每一口都吃得到麥香。

文創年節禮盒內有「迎、春、納、福」吉祥話煎餅，讓消費者自行組裝，今年首次將富林園法式甜點及小林文創煎餅，由消費者依喜好組裝成專屬禮盒，更具特色。

「富林園洋菓子Petit Forêt」位於台中大雅，第3代經營者李俞慶研發限量獨家「莓好時光DIY下午茶組」，民眾可透過創意遐思，組裝屬於個人風格的法式甜點，適合情侶、朋友、全家一起DIY手作品嚐。此外，也能預約報名參加「手繪煎餅DIY」或「刷版煎餅DIY」活動，體驗融合文創與手作樂趣。

第二代經營者林文華指出，往年受眾多企業、學校與機關團體喜愛的客製化禮盒，可以客製專屬品牌LOGO、圖騰或語錄在煎餅上，現在多了雷雕煎餅與DIY禮盒，增添許多選擇及樂趣。

小林煎餅表示，為響應政府鼓勵生育政策，也樂見有情人終成眷屬，即日起預約「富林園洋菓子Petit Forêt」花園城堡拍婚紗照，當場贈送好吃美味又精緻典雅的甜點禮盒，祝福準新人們白頭偕老。

同時，為了慶祝獲得十大伴手禮首獎及回饋大雅區鄉親對小林煎餅的長期支持，設籍大雅區民眾即日起至「富林園洋菓子Petit Forêt」，提供內用9折、外帶禮盒95折優惠專案。

(中時 )