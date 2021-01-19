全聯福袋就是狂！全聯福利中心日前宣布，今年新春福袋頭獎首次讓消費者自己投票決定，看是要「Porsche Cayenne」保時捷休旅車，還是「Tesla Model X」電動車擇一，原先結果將在19日揭曉，結果出乎外界預料，全聯決定兩台車都送，也創下全聯春節福袋首次「雙頭獎」的紀錄！

全聯表示，由於投票活動開跑後，雙方戰況呈現膠著，各有死忠支持者，許多網友都敲碗希望能一次擁有兩台夢幻車款，為滿足民眾在大年初一想試手氣博個好彩頭期望，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，不管是「Porsche Cayenne」還是「Tesla Model X」，通通都讓消費者抽起來，預計再創下零售通路的福袋大獎紀錄。

全聯指出，繼去年福袋頭獎祭出市價388萬的「MASERATI」後，為滿足消費者期待，今年牛年福袋推出CP值超高的夢幻福袋，其中，頭獎就首次祭出「雙頭獎」，不論是市值354萬元的「Porsche Cayenne」，還是市值333萬元「Tesla Model X」，都讓消費者有機會獲得。

另外，全聯表示，今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車（市值74,980元／部），加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，比去年總獎項數多了一成，總市值更是去年的兩倍多，再次創下全聯福袋獎項數、總價值雙重史上新高紀錄！希望藉由福袋為民眾帶來一整年好運氣。

全聯表示，全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為「福利熊生肖福袋」與「萬國通路福箱」。其中，「福利熊生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋。

另外，「萬國通路福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（沙漠金/水星銀各1萬台）。每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。兩種福袋皆內含超過十樣食品、用品及文創品。

(工商 )