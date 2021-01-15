一波波強烈冷氣團來襲，暖暖包供不應求，全台出現大缺貨。基隆家扶中心表示，希望募集民眾手上廢棄的暖暖包，作為填補棒球場坑洞，引發不少民眾熱情捐獻。

基隆家扶中心昨（14）日透過臉書發文指出，因霸王級寒流來襲，許多民眾買不到暖暖包，意謂著日後將會有大量的暖暖包成為垃圾，但這些廢棄的暖暖包卻是能拯救棒球場的好物。

基隆家扶中心說，經過與球場管理員請示確認後，暖暖包主要成分為鐵粉、活性碳、蛭石和食鹽，當中的蛭石又具有保水性，再加上暖暖包內含鹽，若使用在棒球場紅土上，可避免長出雜草，經過濾去除鹽分的材料，不僅能用來捕外野草皮的小土坑洞外，還可增加養分讓草皮長得更漂亮，因此希望民眾將暖暖包留下、捐獻。

基隆家扶中心進一步表示，不論是手握式或黏貼式皆可，用過的、新的都可捐獻，且不需經過特別拆解，因為不織布與裡頭的成分都各有作用，收集後會再分別進行處理，只要收集後裝箱或裝袋，再寄到中心即可。

貼文曝光短短1天，已有不少民眾詢問、關心及轉發訊息，基隆家扶中心透露，今日已募集到6包廢棄暖暖包，而此次募集將無限期回收，讓本廢棄的暖暖包重生再利用，不僅達到環保功效，更能美化球場，一舉兩得。

#家扶NEW一下 #物盡其用 【給暖暖包一個重生的機會吧！】 🌬霸王級寒流來襲， 基隆人身處東北角雖然習慣了溼冷的氣候☔️，但還是冷到受不了啊～～哭哭😭😭 👂耳聞暖暖包全台大缺貨 可見將有大量的暖暖包 在使用完後，將會成為垃圾😱…… ... 由基隆家扶中心發佈於 2021年1月13日 星期三

(中時新聞網)