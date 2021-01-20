人安．創世．華山基金會策略聯盟「第31屆寒士吃飽30」改為送年菜到家，更號召嘉賓化身外送員，將年菜送到家關懷安寒士，成就寒士「一個人的團圓飯」。今年經費還缺6成，盼外界持續送愛。（吳敏菁攝）

人安．創世．華山基金會策略聯盟舉辦的大型圍爐走過30個年頭，受新冠肺炎疫情影響「第31屆寒士吃飽30」改為送年菜到家，更號召嘉賓化身外送員，將年菜送到家關懷安寒士，成就寒士「一個人的團圓飯」。今年經費還缺6成，盼外界持續送愛。

彰縣府歷年來在三節都會捐贈經費或物資，支持人安基金會的服務，縣長王惠美、市長林世賢對最近一波波寒流來襲，相當關心弱勢族群。人安特邀擔任年禮大使，並轉動扭轉錢坤古幣祝福寒士否極泰來、平安順遂，現場彰化縣政府率先認捐150份應急紅包、現場來賓也一同跟進支持活動經費，共同呼籲大眾一起來支持人安基金會，也希望不管在哪個街頭角落的寒士朋友都感受到大眾的愛心。

縣議員温芝樺表示12月救國團彰化市團委會辦理藝術傳愛幸福義賣活動，彰化鄉親踴躍參與成果豐碩，今日捐贈3萬元作為寒士吃飽30的經費，期盼藉此拋磚引玉，希望邀請更多民眾一同搭上行善的列車。。

彰化平安站站長游山河表示今年年菜送到家共有八道菜餚，內容物有烏魚子、東坡肉、油飯、佛跳牆、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗、蒲燒鰻，在年禮中會以調理包或罐頭的形式呈現，皆能即時品嘗，部分也可加熱食用，暖心又暖胃，除了年菜，並贈送一分應急紅包，活動辦理在即，經費還尚缺6成，募集情況不如預期，尚待外界持續關心與支持。

(中時 )