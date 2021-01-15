「華為最美千金」姚安娜外型甜美還有哈佛大學學歷，加上父親是華為創辦人任正非的優渥家境，可謂人生勝利組，最近她進軍演藝圈動作頻頻，先開了微博，又宣布成為「天浩盛世」旗下藝人，決定勇敢圓星夢。近日她接受專訪，首談網上熱傳她是美國籍，她強調自己是土生土長的中國人。

華為公司總裁、CEO任正非擁有百億身家，傳聞他有3個小孩，大女兒和大兒子孟晚舟、孟平是和前妻孟軍所生，姚安娜則是和二婚妻子姚凌所生。上月姚安娜突然開了微博曬自拍，祝福大家冬至快樂，不到一天就引來五萬粉絲關注，網友也起底她主修計算機科學和統計學，還曾在波士頓科技公司實習，今年剛從哈佛大學畢業。

姚安娜強調自己拿的是中國護照。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

昨(14日)姚安娜過23歲生日，同時宣布將送給自己一份大禮成為藝人，簽約進天浩盛世娛樂，並分享她從小到大的紀錄片，自掀學生時期生活跟一般人差不多，早上和下午上課或做作業，晚上忙寫程式，每天睡覺時間只有4到5小時，對學業十分拚命。

據《娛樂有飯》報導，姚安娜出道後背景跟過去照片都被挖出，網友傳她其實是美國國籍，她聽聞後不閃避問題，鏡頭前親自回應：「其實我只有大學的三年半在美國住過，我是在雲南昆明出生的，土生土長的中國人，我是中國護照、中國戶口、中國身分證」，否認不實傳聞。

(中時新聞網)