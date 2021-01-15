《三國群英傳８》感謝所有玩家的支持！

致熱愛《三國群英傳》的玩家：

各位玩家大家好，我是《三國群英傳8》的製作人之一李儒仁，這是第一次透過公開信的方式與玩家接觸，《三國群英傳8》已於１月１２日正式上市，在這裡先代表團隊，對熱愛《三國群英傳8》的玩家，致上深深的感謝。

上市這幾天，團隊收到了來自各方玩家的大量意見，無論是熱情支持或是愛深責切，研發團隊都一字一句的看過、刻在心裡。真的很感謝所有玩家對於《三國群英傳》系列的熱愛，更感到我們肩負的責任重大。

對於一些明顯的執行問題在測試品保時期沒能找出處理掉，我們感到非常抱歉。上市 48 小時，團隊不眠不休的工作，兩日連出更新，已經解決數項會影響遊戲執行的問題。後續我們將得以著手遊戲性的優化調整。

《三國群英傳8》製作人感謝信，公開後續更新計畫。(圖/宇峻奧汀提供)

此時玩家最關心的，還是針對《三國群英傳8》目前做的不夠好、令玩家不滿意的地方，後續會怎麼更新優化。以下是我們的承諾：

關於眾多玩家指出的戰鬥節奏太快，戰力輾壓、還沒搞清楚過程就結束了。這真的是我們非常在意的評論。我們從許多直播、影片當中看到玩得很上手的玩家充滿樂趣，但也看到部分玩家對於戰鬥太快結束感到驚愕。團隊會盡快就戰鬥節奏、戰鬥數值平衡、技能強度做調整與優化，提升戰鬥的刺激性。

對於喜歡目前模式與難度的玩家也請放心，我們會設法用選項或是其他方式，讓玩家可以自定義自己的《三國群英傳》體驗。

另外是單挑系統。多數玩家不喜歡目前的 QTE 單挑系統，更喜歡以往單機系列的戰場操控單挑。這個意見我們很明確的理解了。我們決定將大幅修改單挑系統，讓玩家在戰場上直接操控單挑角色展開對決。單挑系統翻新需要時間，但我們絕對會完成這件事。

配合著單挑系統的修改，許多玩家殷切期盼的比武大會，我們確定將後續進行製作。是的！因為有玩家的支持，所以天下第一比武大會將會回歸。但新系統製作需要時間，還請玩家給我們一點時間。

部分武將的屬性能力調整、人物信息優化，我們都會持續進行。也將逐步優化各項說明與操作，讓玩家能更容易上手。我們看到許多反饋來自於玩家不知道介面有提供對應功能，這點我們會深切檢討，把操作提示調整好。

以上是我們後續會持續著手的工作，想做的東西還有很多很多。但我們相信《三國群英傳８》一定要給玩家最好的戰鬥體驗，這將是我們的首要工作。

《三國群英傳8》製作人感謝信，公開後續更新計畫。(圖/宇峻奧汀提供)

《三國群英傳8》製作人感謝信，公開後續更新計畫。(圖/宇峻奧汀提供)

在《三國群英傳8》的開發過程，雖然有過往的經典系列可以參考，但時隔 13 年，遊戲使用現代引擎的重構、圖素全面翻新，實在花費了大量的時間，仍有許多想做的內容未能完全實現，是上市後玩家們的熱情支持，讓我們有機會做的更多，在此研發團隊除了感謝還是感謝。

過往三年多的研發過程，研發團隊全力投入，終能推出新一代的《三國群英傳》，這是我們的榮譽與驕傲。在遊戲上市面向玩家後，我們更希望能回應玩家的冀望與訴求，持續優化更新，承襲經典，創造屬於這個世代的《三國群英傳》記憶。

《三國群英傳》創始以來，歷戰二十三載，今朝得以再會群英，《三國群英傳８》會繼續優化，請各位玩家持續見證我們的努力。

《三國群英傳8》製作人感謝信，公開後續更新計畫。(圖/宇峻奧汀提供)

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