台中市南屯區公所區長林秋萬，感謝南屯區25名里長擔任愛心天使，像愛心小蜜蜂一樣在鄰里巷道穿梭，將物資一一送到家。（盧金足攝）

南屯區公所每到年節前夕擔任愛心媒合橋梁，公私協力共同為轄內弱勢家庭募集資源溫馨過好年。（盧金足攝）

歲末年終，愛心宅急便！台中市南屯區公所今年召募125份春節物資年菜，15日舉辦「寒冬送暖愛心送到家活動」，民政局長吳世瑋及社會局長彭懷真代表市長盧秀燕感謝捐贈單位，南屯區公所募集物資包含口罩、年菜、白米、棉被、鍋具、餐券、日用品及區公所提供的沐浴品禮盒等，讓弱勢民眾不斷炊好過年。

吳世瑋表示，今年受疫情影響，由里長擔任愛心天使，將物資送到需要的地方，民眾可以直接收到市政府的愛與關懷，也避免在寒風中出門群聚減少感染風險。

「感謝捐贈單位讓125戶人家過好年！」彭懷真說，善心單位的雪中送炭，溫馨之舉，政府資源有限，民間善心無窮，結合民間的力量，將愛乘以無限大，溫暖分送到社會上每個需要被關懷的角落。

捐贈單位不居功，表示盡微薄力量，配合南屯區公所拋磚引玉帶領各界行善。

南屯區公所區長林秋萬說，南屯區公所每到年節前夕擔任愛心媒合橋梁，公私協力共同為轄內弱勢家庭募集資源溫馨過好年，更期許透過寒冬送物資發放活動，使民眾感受到「媽媽市長」對弱勢戶的關懷，將該精神推廣到社會每個角落，感謝南屯區25名里長擔任愛心天使，像愛心小蜜蜂一樣在鄰里巷道穿梭，將物資送到家

今年為體貼行動不便及配合防疫保護弱勢戶，特別請里長擔任愛心天使協助領取將年菜物資親送關懷125戶弱勢家庭，做愛心也重防疫，林秋萬感謝南屯區25名里長擔任愛心天使，像愛心小蜜蜂一樣在鄰里巷道穿梭，將物資一一送到家。

今年各界愛心湧入，南屯區公所提供沐浴禮盒外，宮廟、企業、餐廳及慈善基金會都提供豐富物資、口罩及年菜。

包括水安宮捐贈白米、東港海世界呂老闆提供玉筍東坡肉、櫻花蝦米糕年菜、正德社會福利慈善基金會提供愛心物資袋，內有鳳梨酥、沐浴乳、毛帽、春聯、正德南屯愛心廚房，供應自助餐、萬和宮高級毛毯、文昌公廟高級鍋具、久富餘工業及捷美工業合贈防疫口罩等滿滿的愛心。

(中時 )