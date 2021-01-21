華山基金會表示今天邀請10位人瑞長者挺身而出，親筆揮毫寫春聯。（林良齊攝）

曾經打過松滬會戰、海軍陸戰隊退休的101歲阿公黃立全自從妻子過世後便開始獨居，雖然育有3女時常探望，目前也有外籍看護的照顧，但去年起他便時常赴華山基金會人瑞天使站上課，活動筋骨、認識新朋友，甚至還會用Line分享文章、傳貼圖問候，今天他參與揮毫活動，盼助華山基金會募款。

華山人瑞天使站從去年9月開始，至今已辦理6場人瑞課程，包括老人瑜珈、手作課程，參與的社工表示，服務過程中經常聽到人瑞常說「身邊朋友都不在了，沒有朋友了」，因此希望藉由課程讓他們也能擴大生活圈，找到可以交流的同儕。

來自安徽的黃立全說，自己已經超過50年沒有寫過書法，「好像回到小時候」，他回憶，年輕時便從軍、擔任海軍陸戰隊，也曾參與過松滬會戰，雖然年歲已大，但秉持著每天要走路的習慣，至今身體仍十分硬朗。

華山基金會表示，今天邀請10位人瑞長者挺身而出，親筆揮毫寫春聯，將提供華山基金會義賣之用，也呼籲社會大眾能夠伸出援手，協助支持愛心年菜及到宅服務經費，捐款可洽02-28363919。

(中時 )