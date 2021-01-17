弘道基金會連續4年舉辦寒冬圍爐，還邀請8名長者拿出衣櫥中的壓箱寶上台走秀，活動場邊防疫滴水不漏，新冠疫情衝擊社福團體，弘道彰化每年約600萬元助老經費，目前仍有100萬元缺口，希望能在3月前募足。
弘道社工們在服務過程中發現有些獨居長者衣櫥中都珍藏許多年代久遠的訂製服裝，在建國科大、明道大學師生協助妝髮造型下，首度在和美大中華美食館辦時光衣櫥走秀圍爐宴。
除了92歲阿嬤身體微恙缺席，另外7人都興致高昂不畏寒風換上最美最帥氣的衣著出場圓夢，彷彿回到一甲子前青春正盛的舊時光。最年長的102歲人瑞施阿嬤穿上珍藏旗袍，也有人換上貴氣的洋裝搭配珍珠項鍊，67歲撿拾資源回收的林阿公，雙耳聽力受損需配戴助聽器，2年前又確診淋巴癌，在他主動要求下，生平第一次穿上帥氣西裝走秀，既開心又緊張。
受到疫情和連日寒流低溫影響，參加圍爐宴的長者僅80人，比起往年120多人，出席率不到7成，但在社工、志工和助老委員們陪伴用餐，氣氛溫馨又感人，多數長者已好幾年沒有與這麼多人圍爐吃桌菜，心情愉快食慾大開。
弘道彰化服務處表示，雖受到疫情衝擊捐款，仍有許多團體、企業踴躍響應，去年下半年募款情況大幅好轉，已募得逾450萬元，進度反而比往年同期更快，目前仍有約100萬元缺口，有信心能在農曆年後達標。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。