弘道基金會彰化服務處成立助老委員會，連續4年在彰化舉辦寒冬圍爐餐宴，今年首度別出心裁，邀請獨居長輩們穿上衣櫥裡的壓箱寶走秀，熱鬧又溫馨。102歲人瑞施阿嬤（前排右一）身上穿的是年輕時訂製的旗袍，依舊合身。（謝瓊雲攝）

67歲林阿公靠撿拾資源回收度日，雙耳聽力受損須配戴助聽器，2年前又確診淋巴癌，經過治療後，他主動要求生平第一次穿上西裝，在社工陪伴下帥氣上場走秀。（謝瓊雲攝）

89歲獨居低收的林阿公膝下無子女，因退化導致嚴重重聽，穿著帥氣的唐裝走秀，十分開心。（謝瓊雲攝）

72歲身障的柯阿公(前排左2)第一次參加圍爐餐會，心情好、食慾大開。（謝瓊雲攝）

80歲游阿公獨居低收，近年身體功能日漸退化，無法再獨自騎車外出找朋友，早已好多年沒圍爐，昨天吃到菜單裡的櫻花蝦蘿蔔糕，想起少時母親煮給他吃的菜頭糕滋味。（謝瓊雲攝）

弘道彰化助老委員會成立4年來，年年舉辦圍爐餐，為獨居長輩帶來溫暖，施進興（右四）接任第三屆主委，與全體助老委員合照，盼大家齊心協力來為助老服務募款。（謝瓊雲攝）

弘道基金會連續4年舉辦寒冬圍爐，還邀請8名長者拿出衣櫥中的壓箱寶上台走秀，活動場邊防疫滴水不漏，新冠疫情衝擊社福團體，弘道彰化每年約600萬元助老經費，目前仍有100萬元缺口，希望能在3月前募足。

弘道社工們在服務過程中發現有些獨居長者衣櫥中都珍藏許多年代久遠的訂製服裝，在建國科大、明道大學師生協助妝髮造型下，首度在和美大中華美食館辦時光衣櫥走秀圍爐宴。

除了92歲阿嬤身體微恙缺席，另外7人都興致高昂不畏寒風換上最美最帥氣的衣著出場圓夢，彷彿回到一甲子前青春正盛的舊時光。最年長的102歲人瑞施阿嬤穿上珍藏旗袍，也有人換上貴氣的洋裝搭配珍珠項鍊，67歲撿拾資源回收的林阿公，雙耳聽力受損需配戴助聽器，2年前又確診淋巴癌，在他主動要求下，生平第一次穿上帥氣西裝走秀，既開心又緊張。

受到疫情和連日寒流低溫影響，參加圍爐宴的長者僅80人，比起往年120多人，出席率不到7成，但在社工、志工和助老委員們陪伴用餐，氣氛溫馨又感人，多數長者已好幾年沒有與這麼多人圍爐吃桌菜，心情愉快食慾大開。

弘道彰化服務處表示，雖受到疫情衝擊捐款，仍有許多團體、企業踴躍響應，去年下半年募款情況大幅好轉，已募得逾450萬元，進度反而比往年同期更快，目前仍有約100萬元缺口，有信心能在農曆年後達標。

(中時 )