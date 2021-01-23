歌手余荃斌（No Name）22日與曾入圍金曲新人獎的蘇婭於河岸留言開唱，余荃斌在串場時帶來溫嵐的代表作〈熱浪〉，他身穿特製彩帶裙載歌載舞，剛好溫嵐在台下，大笑高喊：「你哪來的勇氣啊？」成功釣出本尊登台甩髮尬舞、大展電臀魅力，引起全場一陣歡呼，余荃斌嘆說：「這兩周為這橋段我每天練2個小時。」

他日前賣力練舞，不小心腰閃到仍堅持貼藥布練習，笑喊表演結束後要足不出戶在家躺整周，音樂會現場眾星雲集，包括溫嵐、胡天蘭、雅維．茉芮、民雄等人，胡天蘭向余荃斌表示：「此生看第一場演唱會就獻給你」令他又驚又喜。余荃斌無奈笑說：「要不是附近日本商場開幕，不然現場座位肯定更多人。」

余荃斌在音樂會開場時能量大爆發結合電音大秀海豚音，他狂噴汗興奮表示：「實在太久沒開唱，拿起麥克風竟然有生疏感。」儘管內心焦慮他仍大口深呼吸、反覆背誦要和歌迷聊天的內容。

(中時 )