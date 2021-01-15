屏基為緬懷外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，因此發想單車送雞湯活動，一辦就是19年。（林和生攝）

屏基與屏縣府合作舉辦雞湯送暖活動，今年將有3332戶長輩受惠。（林和生攝）

為緬懷60年前外國宣教士透過腳踏車把醫療、福音帶到偏遠部落，屏東基督教醫院與屏東縣政府合作推出雞湯送暖，今年預計將3332份雞湯透過志工及郵務士協助，送進全縣每位獨老及弱勢長輩家中，在寒冬中傳達關心之情，不僅讓獨老暖胃同時也能暖心。

屏基院長余廣亮指出，「雞湯送暖天使傳愛」活動從2003年100份雞湯開始，到今年為止已經送出2萬8486份雞湯，起初是運用醫院獨老醫療基金，在農曆年前將雞湯送給裝設緊急救援通報系統的獨居長者，直到2013年與屏縣府合作，才將這分關懷擴及全縣獨居長輩。

數千份雞湯從經費籌募、物流配送到動員志工親送，在在考驗著主辦單位，余廣亮感激表示，活動能夠連辦19年，特別要感謝各界善士、參與活動的所有機構團體志工，以及認捐雞湯的捐助者，當然還有協助配送至偏鄉角落的郵務士。

屏東市82歲方輝星與78歲方陳素娥夫妻未與子女同住，方姓老翁中風後左側肢體偏癱無力，行走時需使用拐杖助行，妻子5年前罹患乳癌及左腳骨折，經評定中度肢障後已無法處理家務工作。

趁著送雞湯同時，屏縣府也啟動社工評估，結合社福資源，更檢視相關政策是否落實到家戶；方姓老翁說，現在每日都有送餐、居家清潔及長照服務，「生活一切安好」。在寒冬中喝著暖暖雞湯，夫妻兩笑得滿足，社工在一旁則說，這畫面就是支持活動連辦19年最大的動力。

(中時 )