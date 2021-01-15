科技巨擘蘋果以內容煽動暴力為由，將社交媒體平台Wimkin自App Store下架。此舉反映近期科技業者壓制網路內容的動作頻頻，因擔憂總統政權轉移期間的危險言論，可能再次引發暴動事件。

根據Wimkin創辦人薛柏德（Jason Sheppard）的說法以及他與蘋果聯繫內容得知，蘋果於周二封鎖在Wimkin。此小型社交媒體網站將自身定位為言論自由的天堂，該平台內的言論包括呼籲內戰以及逮捕副總統彭斯等。

薛柏德周四指出，Wimkin團隊已刪去數十則貼文，並且移除企圖在下周拜登正式就任總統時發動「百萬民兵遊行」（Million Militia March）的群組。

他說：「只要接獲通報，我們就會進行處理。」

Wimkin擁有30萬用戶，並且模仿部分臉書的功能。薛柏德提到蘋果時表示：「我不會怪他們針對這個平台，只希望他們能給我們一個機會。」

(工商 )