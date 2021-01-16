為了備戰下月開打的澳洲網球公開賽，各國好手陸續飛往墨爾本，台灣網球「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴也搭乘大會指定班機在昨天順利抵達，詹詠然今天在臉書上分享自己抵達澳洲的防疫過程，並透露採檢結果為陰性，17日起就能開始訓練。

澳網今年祭出嚴格的防疫規定，包含球員必須至新加坡、杜拜和洛杉磯3地點搭乘包機飛往墨爾本。抵達澳洲後球員必須要進行14天檢疫，期間每天必須接受核酸檢測，且必須要連2次檢測陰性才能至指定球場進行訓練，每次練球不能超過5小時。

詹詠然也與妹妹詹皓晴、盧彥勳同班機飛往澳洲，今天她在臉書上向外界報平安，已順利抵達澳網的防疫旅館。

詹詠然透露，航空公司在包機登機時，把疫情較佳的地區，和較嚴峻的地區乘客分流登機。飛機落地後，並未走空橋進入航廈，而是一次15位乘客下機，直接從地面被指引到一處停機坪，在那個空間裡完成所有入境手續和提領行李，彷彿一個迷你的機場一般。

詹詠然說：「到達停機坪後第一個指令就是把臉上的口罩丟棄，重新發一個口罩給我們換上，接下來詢問健康方面問題，幫我們登入資料後才進入通關程序，並同時發給我們一些相關資料，除了健康上的注意事項，也有我們防疫旅館資訊，以及一些需要線上填達的表格，最後微笑送我們上直達防疫旅館的巴士。」

來到防疫旅館後也有嚴格的限制，像是只能一次一位下車，除了兩位一間房可以一次兩位之外，其餘都要等待上一間房的旅客進入旅館後，下一位才能拿行李下車，進入旅館大廳消毒雙手後，就有專人指引到達電梯，並確認房號，一次一間房上樓。

詹詠然也分享了自己採檢的結果，並分享訓練內容安排，「昨天，我們已經做了我們第一次的採檢，檢測結果是陰性，也就代表我們17日就能夠開始每日五小時於泡泡範圍內維持訓練，其餘時間則都必須要待在房間內。」

(中時 )