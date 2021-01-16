即使任期僅剩下數日、鮮少走出白宮並進入「自艾自怨」模式的美國總統川普，仍不放棄選舉翻盤的可能。據《紐約時報》報導，川普的忠實支持者、知名的枕頭商「My Pillow」執行長林德爾（Mike Lindell）意外現身白宮，華盛頓郵報攝影師意外捕捉到其手中的筆記上，上面除了寫著挺川的陰謀論律師鮑爾（Sidney Powell）名字，以及發動「反叛亂法」，以及換掉現任中央情報局局長等字樣。

川普的忠實支持者、知名的枕頭商「My Pillow」執行長林德爾意外現身白宮，其筆記上寫著挺川的陰謀論律師鮑爾名字，以及發動「反叛亂法」，引起外界關注。

@MyPillowUSA CEO Michael Lindell shows off his notes before going into the West Wing at the White House on Friday, Jan 15, 2021 in Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE — Jabin Botsford (@jabinbotsford) January 15, 2021

報導指出，華郵攝影師捕捉到正在西廂辦公室大門外等待的林德爾，他手中的筆記本上出現曾經為川普律師團鮑爾的名字。如同川普，鮑爾多次指控大選舞弊叢生，特別是Dominion選票機已被操控才讓拜登勝選；不過太過陰謀論的說法，之前連川普本人都難以接受，早已在去年11月與她「切割」，聲明鮑爾不再是川普律師團成員。Dominion也於8日對鮑爾開告，要求13億美元的天價賠償。

筆記上還部分可清楚見到「發動反叛亂法」的字樣，也就是賦予總統在多個州內布署軍隊的權力；而筆記上也見到「如有必要，發動戒嚴」。另外，筆記上也可見到，建議川普將他的忠臣、現任國防部幕僚長巴特爾（Kash Patel）作為中央情報局的代理局長。

對此，林德爾表示他所攜帶的筆記是由與他共事的律師所提供，他也想證明川普才是真正的2020年大選贏家。不過林德爾不願透露實該名律師的姓名，而該名律師說「你可以把筆記交給他（指川普），這會幫助美國人民」。

林德爾也說，他進白宮後，認出他正與國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）坐在一起，與川普會談之後即前往白宮律師西波隆（Pat Cipollone）辦公室展現其筆記，隨後被請下樓等待，並自認白宮官員似乎對他的筆記內容「不感興趣」。另外，他也否認筆記中有「發動戒嚴」，並稱華郵說法是假新聞。

(中時新聞網)