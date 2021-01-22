台灣駐美代表蕭美琴因參加美國總統拜登就職典禮冒出邀請函風波後，成為台灣藍綠陣營舌戰焦點。外媒也注意到，台灣議題從川普政府末期成為美國刻意挑釁中國的工具後，新上任的拜登政府將延續對中強硬政策，因此台灣駐美代表勢必成為未來政治新聞上經常被提及的人物，在一篇《2021年最值得關注的人物》的專題中，將蕭美琴列入今年最值得關注的8名政治人物之一。其他入榜的還包括美國的非裔女法官、參選總統的38歲秘魯前足球明星、華裔新任美國貿易代表戴琪等人。

據《彭博商業周刊》報導，去年夏天蕭美琴抵達華盛頓特區擔任台灣駐美代表後，積極接受美國媒體訪問並撰寫文章，參加各種研討會。在川普政府與北京關係快速惡化之際，川普政府提升與台灣的非官方關係。蕭美琴與拜登政府的首席外交事務官員布林肯通電話以拉近彼此關係，北京為此表達極大不滿，持續對台灣進行武力威嚇，為此蕭美琴必須盡力維繫拜登政府對台灣民主體制的支持。

駐美代表蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮，是否有邀請函問題爆出爭議。（圖／蕭美琴推特@bikhim)

另一位受關注的華裔官員則是父母都在台灣成長的新任美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，她最近出任眾議院歲入委員會（House Ways and Means Committee）的首席貿易顧問，是川普政府和眾議院議長南希．佩洛西（Nancy Pelosi）在修訂《北美自由貿易協定》談判時關鍵人物。她被外界認為是進步的民主黨人，其專業能力深獲各界敬重，未來她將面對川普政府對大陸數十億美元商品所增加的關稅問題。在拜登政府初期，她的工作將包含執行或重新談判美中貿易協定、改組世界貿易組織，並解決與歐盟的貿易爭端。戴琪今年46歲，能說流利的中文。

華裔的美國新任貿易代表戴琪將面對美中貿易協議與美歐貿易爭端，將成為今年新聞上最受關注人物。（圖／路透)

今年在新聞上有較高曝光率的人物包括參選秘魯總統的前足球明星、38歲的喬治．福賽斯(George Forsyth)，他在2010年獲選為利馬議員，並擔任過市長，目前總統大選民調領先。此外還有，美國哥倫比亞特區地方法院法官凱坦吉．傑克森(Ketanji Jackson)，可能成為首位非裔女性大法官。

其他獲選的還有俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）、美國阿拉斯加參議員麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski)、以色列新希望黨領導人(Gideon Sa'ar)、新任美國環保局長被提名人邁可．里根（Michael Regan）等人。

(中時新聞網)