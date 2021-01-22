我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國拜登總統的就職典禮，民進黨國際部主任羅致政對此表示，這是台灣1979以來，第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，而不是透過美國國會議員拿票，象徵意義非常重大。但為何蕭美琴會到最後一刻才公布？羅致政直言，就是害怕大陸的反彈。

蕭美琴獲邀觀禮，綠營人士宣稱這是台美斷交42年以來第一次受邀，羅致政21日更在政論節目《新聞面對面》中進一步補充表示，過去駐美代表出席美國總統就職，都是透過美國友台國會議員向總統籌備單位拿到票，如他2005年陪同李遠哲到美國參加就職典禮就是以這樣的形式參與。蕭美琴此次則是直接由籌備單位邀請，這是台美斷交42年以來，台灣首次由美國主辦單位受邀，證明台美已有好的開始。

羅致政表示，雖然主辦單位是國會，可是邀請的對象跟名單一定是經過新的拜登政府跟交接團隊同意的，所以這是國會跟行政部門共同的一個決定，讓台灣的駐美代表能夠受到正式的邀請，參加拜登的就職典禮。

對於外界質疑，蕭美琴上禮拜就收到邀請函，為何要等到最後一天才公布？羅致政無奈表示，因為害怕如果台灣提早透露，可能遭到大陸方面的反彈，所以蕭美琴才會低調到進了美國總統就職會場後，才敢在社群平台上發布此一消息，就可知台灣的外交處境多艱困。

而同台的國民黨台北市議員徐弘庭直言，美國這次直接發邀請函給駐美代表處，有2個代表意義，第一代表拜登政府對北京的主動出牌，因為外界認為拜登政府相對於川普政府較為親中，所以拜登政府主動出牌秀出底線；其次，拜登政府也會延續川普的反中路線，只是兩人手法不同，川普採取較為激進的抗中策略，而拜登則是採圍堵手法，和同盟國一起對大陸。

(中時新聞網)