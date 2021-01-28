中方軍機日益頻繁飛入台灣防空識別區

就在中國大陸國家主席習近平周一晚在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議中發表談話，談論全球合作的重要性時，一條陸媒的推播突然閃現。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）網28日分析指出，美國國務院上周六在13架中方軍機進入飛入台灣西南防空識別區（ADIZ）後，由發言人普萊斯（Ned Price）發表聲明，要北京停止對台進行軍事，外交與經濟施壓。然而，陸媒的這篇分析文章卻加以嘲諷。

文中說，壓力？人人都知道的，解放軍在台海空域的備戰飛行已經成了常態。文內並強調，中方出動甚麼軍機，或是甚麼時候飛，都毋需任何人批准。文章的標題甚至說，美國的聲明是「笑話」。

日經亞洲評論分析指出，這時機充滿象徵性。就在習伸出手，和剛上任的美國總統拜登互握時，北京卻在桌下踢美國人。拜登才剛上任，美國國務院就力促北京，和台灣進行有意義的對話，而不要加以威嚇。華府在聲明中說，「我們對台灣的承諾堅如磐石」。

習和拜登有老交情，拜登2011年8月以歐巴馬副總統的身分訪問北京，而時任大陸國家副主席的習近平全程陪同，還一起到北京國家奧林匹克中心觀看中美大學男子籃球友誼賽，並共赴四川都江堰參訪。或許習很訝異美國國務院的措辭，因為這微妙違反了美國的傳統對台立場。

「美國會維持長久以來在三個公報（Three Communiques），《台灣關係法》和對台六項保證中的承諾。」而對台六項保證是雷根政府1982年對台灣所做的承諾，其中尤其受關注的，就是美方持續對台軍售。

日經指出，美國國務院的聲明中並未直接提及「一個中國」政策。這顯示拜登對北京採取較歐巴馬政府時期強硬的手段。而24日時，解放軍又出動15架軍機飛入台灣防空識別區（ADIZ）。而值得注意的是，這些軍機飛在台灣和西南方的東沙島間。東沙島雖隸屬台灣，但較靠近香港，在南海具有重要的戰略地位。

日經指出，北京已在海南島部署新航母「山東」艦，至於從這基地到太平洋最短的航線，就是從台灣和菲律賓間的巴士海峽穿越，而途中會經過東沙附近。而美中間幕後角力的對象，就在於東沙。中方戰機最近飛入台灣防空識別區的嘗試之一，便在於展現他們有能力轟炸台灣，並切斷東沙的補給路線。

(中時新聞網)