儘管面對少了洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯的裕隆納智捷，台灣啤酒這一勝仍然拿得驚險萬分！台啤16日在彰化縣立體育館跟裕隆打到末節陷入糾纏，好不容易才以67比59險勝，拿下開季16連勝，改寫SBL單季最長連勝紀錄，也是跨季21連勝。

原本單季最長連勝紀錄是由璞園第10季創下的15連勝，如今台啤不僅改寫單季連勝紀錄，跨季與開季連勝紀錄也由他們保持，但今天這一勝得來不易，畢竟裕隆迎回呂政儒、林宜輝、周柏臣等傷兵歸隊，前3節打完，還以50比48領先台啤。

幸好台啤末節及時穩住陣腳，不僅重新超前，更在讀秒階段63比59領先，接下來裕隆火力完全熄火，台啤趁機靠著蔣淯安、黃聰翰各罰進1分穩住領先局面，不過台啤洋將米勒竟在最後4.1秒，對方不防守之際灌籃取分，幸好並未引發衝突。

台啤以米勒14分、17籃板、3助攻與3火鍋表現最佳，蔣淯安也拿14分，黃聰翰13分，才剛傷癒復出的黃鎮表現繼續低迷，全場投5中1、僅拿3分；裕隆李愷諺貢獻14分、11籃板、3助攻與3抄截，胡凱翔也有14分，盧冠良11分。

(中時 )